14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2023, четверг

09:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (АО «Конар», ул. Енисейская, 8, актовый зал)

10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «Корабль Челябинска» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, приуроченная ко Дню машиностроителя, с участием министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

12:00 Челябинск – Познавательный квиз «Культуру в массы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)

12:00 Челябинск – Экскурсия по библиотеке «Библиотечный перекресток», закрытие челябинской декады «Огни родного города» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Краеведческий урок «Листая страницы истории» (рассказ о Челябинске) (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная кинопроекту ««Черные ножи» – освободители Европы» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Акция книгообмена-буккроссинга «Открытый доступ» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Открытие Кубка России по баскетболу 3х3 и презентация обновленного состава команды «Челбаскет» (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча в Арт-мастерской «Мечты»: рисование пейзажа; викторина, посвященная Дню города Челябинска (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Кубок города по силовому экстриму (набережная реки Миасс у Торгового центра)

21:00 Челябинск – Выступление группы «Илона Маскова» для участников и зрителей Кубка России по баскетболу 3х3 (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)

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