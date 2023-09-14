В Миассе разрушается никому не принадлежащий мост

Прокуратура нашла в Миассе бесхозный мост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку после публикации в социальных сетях информации о ненадлежащем содержании моста по улице 60 лет Октября в Миассе.

В ходе нее прокуроры выяснили, что мост до сих пор используется для движения автомобильного транспорта и пешеходов, в том числе и над железнодорожными путями станции Миасс. При этом сооружение не освещается, а проходящие по нему пешеходные дорожки явно нуждаются в ремонте.

Оказалось, что мост никому не принадлежит, а потому и за его эксплуатацией никто не следит. Естественно, нет речи и о техническом обслуживании сооружения.

При этом мэрия Миасса, в ведении которой находятся вопросы дорожной деятельности и обеспечения транспортной доступности, ставить бесхозное имущество на учет не торопится.

Транспортная прокуратура внесла главе Миасса представление с требованием принять мост в муниципальную собственность. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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