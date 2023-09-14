На оживленном перекрестке в Металлургическом районе Челябинска закроют движение

Движение автотранспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров в Челябинске закроют на все выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, работы на тепловых сетях города продолжают вносить коррективы в движение автомобилей.

Так, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 22 часов 15 сентября до 6 часов 18 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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