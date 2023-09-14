В Еманжелинском районе самовольная свалка разрослась на десятки гектаров

Несколько десятков гектаров в уральском муниципалитете заваливают отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к общественникам обратились жители поселка Батуринский Еманжелинского района с жалобой на несанкционированную свалку мусора.

Когда активисты выехали на место, то были шокированы открывшейся картиной. «Мы были в ужасе! – признаются общественники. – Территория размером несколько десятков гектар практически полностью завалена бытовыми отходами, досками, ломом ЖБИ, покрышками и, вероятно, токсичными отходами с промпредприятий. Все отходы сливают и сваливают прямиком в водоем».

Отходы на самовольную свалку везут грузовиками, причем трафик их движения достаточно высок, отмечают челябинцы. «Это настоящая экологическая катастрофа, которая приносит вред не только людям, но природе и животным», – возмущаются общественники.

Стоит отметить, что администрация Еманжелинского района осведомлена о существовании мусорки, но никаких мер не принимает по сей день, считают активисты.

Общественники обратились к министерству экологии региона, Росприроднадзору, прокуратуре Челябинской области с требованием провести оперативную проверку, установить виновников, организовавших стихийную свалку и принять незамедлительные меры к ее ликвидации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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