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Четверг, 14 сентября 2023, 12:04 мск

Новости Челябинск

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Южноуральцы стали скачивать больше данных из интернета

Жители Челябинской области стали потреблять больше мобильного трафика. По данным аналитиков МегаФона, за год рост передачи данных в регионе составил 20%. Заметнее всего оказалась динамика в использовании скоростного 4G-интернета. Сегодня на него уже приходится 85% от всего объема передачи данных.

За год трафик в LTE прибавил 5 процентных пунктов. Этому способствовало развитие сети в регионе, активное распространение современных смартфонов, программа рефарминга по переведу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE и желание южноуральцев скачивать данные на комфортно высокой скорости.

Самыми качающими пользователями области стали жители Катав-Ивановска и Нязепетровска. Здесь в среднем на одного пользователя смартфона или планшета приходится наибольшее количество мегабайт. В первой десятке также Снежинск, Верхнеуральск, Куса, Озерск, Верхний Уфалей, Магнитогорск, Карталы и Троицк. Столица региона – Челябинск разместился на 13 строчке рейтинга.

«Жители Южного Урала все чаще выбирают для общения мессенджеры и соцсети, активнее общаются по видеосвязи и предпочитают смотреть видео на своем смартфоне в отличном качестве. Разумеется, все эти процессы ведут к увеличению нагрузки на сеть. С помощью больших данных и анализа сети мы заранее определяем места с повышенным трафиком и проводим там расширение емкости 4G. Это позволяет наращивать скорость интернета для наших абонентов», – подчеркивает Виталий Сироткин, технический руководитель МегаФона в Челябинской области.

Ранее техническая служба оператора провела серьезный рефарминг сети, который затронул свыше 200 локаций Челябинской области. Эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинске, Миассе, Троицке, Златоусте, Кыштыме и других городах, а также более чем в 60 небольших населенных пунктах региона.

Челябинск, Павел Зварзин

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© 2023, РИА «Новый День»

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