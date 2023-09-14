В центре Челябинска машина угодила в дыру на асфальте

На пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой в Челябинске провалился асфальт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 сентября, в центре Челябинска, на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой.
Легковой автомобиль провалился в дыру, образовавшуюся в асфальтовом покрытии на проезжей части улицы Сони Кривой.
Место ЧП огородили, чтобы в ловушки не попали другие машины. У провала уже побывал глава комитета дорожного хозяйства города. Власти связались с представителями коммунальных организаций и поставщиков ресурсов, чтобы выяснить, что могло привести к провалу грунта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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