В центре Челябинска машина угодила в дыру на асфальте

На пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой в Челябинске провалился асфальт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 сентября, в центре Челябинска, на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой.

Легковой автомобиль провалился в дыру, образовавшуюся в асфальтовом покрытии на проезжей части улицы Сони Кривой.

Место ЧП огородили, чтобы в ловушки не попали другие машины. У провала уже побывал глава комитета дорожного хозяйства города. Власти связались с представителями коммунальных организаций и поставщиков ресурсов, чтобы выяснить, что могло привести к провалу грунта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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