Уральские металлурги наращивают собственные мощности для сбыта продукции

ММК продолжает развивать филиально-складскую сеть своего торгового дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Торговый дом ММК» в 2023 году в рамках развития филиально-складской сети продаж открыл 2 новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах, заявил директор компании Григорий Щуров, выступая с докладом на открывшейся сегодня в Екатеринбурге 14-й Международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок».

По словам Григория Щурова, одним из преимуществ Торгового дома ММК является территориальная близость к покупателям и сервис, представляемый каждому клиенту торгового дома. На сегодняшний день компания представлена в 36 городах России и почти во всех федеральных округах. В 2023 году были открыты новые подразделения в Ижевске и подмосковном Видном. В планах – открытие подразделений в Таганроге, Белгороде, а также второй площадки в Екатеринбурге.

Развитие сети торговых представительств положительно сказалось на объемах продаж торгового дома – за 7 месяцев 2023 года они превысили аналогичный показатель предыдущего года на 14,2%.

В числе приоритетов компании, рассказал Григорий Щуров, дальнейшее развитие розничных продаж. В 2022 году были открыты новые площадки розничных продаж в Уфе и Сибае. В 2023 году запущены еще 12 точек розничных продаж в крупных городах России. Прорабатывается открытие в следующем году розничных точек в Волгограде и Новосибирске.

Еще одно ключевое направление – развитие корпоративного маркетплейса. В текущем году была произведена его интеграция с электронной торговой площадкой Газпромбанка. Реализованы такие финансовые онлайн-инструменты, как кредитование и банковские гарантии, а также способ оплаты через Систему быстрых платежей. В стадии разработки находится мобильное приложение, автоматизация проверки покупателя, дорабатывается модуль «Аукционы».

В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы. За 7 месяцев 2023 года отгрузка через корпоративный маркетплейс выросла на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост клиентской базы составил 15%.

Важным направлением, создающим добавленную стоимость металлопродукции, является ее доработка и переработка. Компания обладает мощностями по порезке арматуры, производству просечно-вытяжного листа и продольной резки рулонов, что позволяет более полно и гибко реагировать на потребности клиентов. С начала 2023 года дополнительно были приобретены и введены в эксплуатацию пять агрегатов по правке и резке арматуры суммарной производительностью до 1500 тонн в месяц, а также агрегат по производству просечно-вытяжного листа в Щелкове мощностью 100 тонн в месяц.

В Магнитогорске запланирован ввод в строй высокопроизводительного агрегата по производству кладочной сетки, а в октябре на площадке в Щелкове ожидается поставка агрегата поперечной резки горячекатаных рулонов в листы мощностью до 7000 тонн в месяц горячекатаного листа толщиной 1,5-12 мм. Его запуск позволит Торговому дому не только обеспечить собственную потребность в маржинальном и ликвидном горячекатаном листе, но и оказывать востребованную на рынке услугу.

ООО «Торговый дом ММК» продолжает повышать эффективность складского хозяйства и логистики, развивая клиентоориентированность и складские сервисы, в том числе перевалку, доставку продукции. В настоящее время торговый дом прорабатывает варианты внедрения современной системы интегрированного планирования потребности закупок металлопроката и управления цепочками поставок, а также приступает к внедрению системы управления складом (WMS).

Подобная система автоматизированного склада позволит: вести учет и анализ запасов в режиме реального времени; реализовывать систему адресного хранения; осуществлять контроль и мониторинг поступающего и отгружаемого металлопроката; осуществлять планирование подачи и перемещения транспортных средств на складах; оптимизировать бизнес-процессы и документооборот, анализировать загрузку работников склада.

14-я Международная конференция «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок» проходит 14-15 сентября в Екатеринбурге. Ее участниками стали порядка 150 человек: руководители сервисных металлоцентров, предприятий – производителей металлопродукции, поставщиков сырья для переработки проката, разработчиков оборудования для СМЦ, металлоторговых фирм, отраслевых союзов, НИИ и инженерно-конструкторских бюро.

Челябинск, Виктор Елисеев

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