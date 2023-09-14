Челябинск накрыло смогом. Загрязнение воздуха подтверждено в двух районах

В Челябинске зафиксированы превышения предельных концентраций по сероводороду и взвешенным частицам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе областного центра свидетельствуют данные единой системы мониторинга.

Так, в Металлургическом районе (пост на улице Агаповской) в 2,2 раза превышена ПДК сероводорода, в Калининском (станция на Механической) – в 1,6 раза превышены ПДК взвешенных частиц 2,5 мкм.

Напомним, в Челябинске и других городах Южного Урала с 13 сентября действует режим НМУ первой степени опасности. Он объявлен пока до вечера пятницы, 15 сентября.

Однако, по прогнозам синоптиков, ветер неустойчивого направления скоростью 1-6 метров в секунду может сохраниться в Челябинске и области до воскресенья включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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