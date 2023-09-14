В Челябинске вновь перенесли запуск проекта платных парковок

В Челябинске перенесли сроки реализации проекта платных парковок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска в очередной раз отложили запуск платных парковок.

Напомним, еще в январе 2022 года глава Челябинска Наталья Котов подписала распоряжение, утверждающее перечень платных парковочных пространств. О планах развертывания платного парковочного пространства заговорили и вовсе в 2021 году.

В качестве пилотного проекта предполагалась организация трех платных автостоянок на площади Революции. В дальнейшем их число должно было достигнуть 23: на Театральной площади, вдоль площади Революции, у исторического музея, на Привокзальной площади, а также ряде участков улиц Сони Кривой, Елькина, Воровского, Красной, Цвиллинга, Тимирязева и проспекта Ленина. Всего – на 1 тысячу 138 машино-мест.

Городские власти предполагали, что оператором парковок станет крупный концессионер. Однако в июне прошлого года оператором назначили МУП «Геоцентр».

Менялись и сроки запуска проекта. Сначала речь шла об июле 2022 года, затем – о ноябре того же года. Затем в мэрии заявили о планах запустить платные парковки в августе 2023 года. Но прошел и этот срок, а платных автостоянок на заявленных адресах не появилось.

Теперь в мэрии говорят, что реализация проекта начнется после заключения всех необходимых соглашений. Но конкретных сроков не называют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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