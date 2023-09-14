«Трактор» взял верх над минским «Динамо»

В Челябинске «Трактор» удержал победу над «Динамо» из Минска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» заставили поволноваться своих болельщиков в конце матча, растеряв преимущество, удерживаемое на протяжении почти всей встречи.

На 10-й минуте матча Семен Дер-Аргучинцев, получив пас от Михаила Горюнова-Рольгизера, вывел хозяев вперед – 1:0. Пять минут спустя Виктор Антипин удачно подключился к розыгрышу Роба Хэмилтона и Максима Шабанова – 2:0 в пользу «Трактора».

На 14-й минуте второго периода Владимир Жарков с подачи Михаила Котляревского и Сергея Калинина упрочивает преимущество челябинцев – 3:0.

Этот счет «черно-белые» удерживали до 58-й минуты матча, когда Джемел Смит отыграл одну шайбу. На этом гости не закончили – за 52 секунды до окончания встречи Тимофей Ковгореня не оставляет почти ничего от преимущества челябинцев – 3:2. Но у челябинцев хватает сил додержать этот счет до финальной сирены.

Итог – 3:2, «Трактор» одерживает первую победу в сезоне на домашнем льду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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