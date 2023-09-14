«Магнитке» понадобился овертайм для победы над «Ладой»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене с трудом обыграл «Ладу» из Тольятти – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи прошел для хозяев вполне комфортно.

Уже на 45-й секунде Данила Юров открыл счет в матче. А через четыре минуты Егор Коробкин удваивает преимущество «Металлурга» – 2:0.

После перерыва гости явно пришли в себя. На 25-й минуте Владислав Червоненко, получив пас от Павла Колтыгина, сокращает отставание – 1:2.

Следующей шайбы пришлось ждать почти 20 минут. На 4-й минуте третьего периода Трой Джозефс сравнивает счет- 2:2.

До конца основного времени командам так и не удалось выявить победителя. Лишь в начале овертайма Макар Хабаров поставил точку – 3:2 в пользу «Металлурга», и магнитогорцы продолжают единолично лидировать в регулярном чемпионате КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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