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Пятница, 15 сентября 2023, 04:14 мск

Новости Челябинск

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15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2023, пятница

  • 09:30 Челябинск – Поздравление женщин, родивших детей 13 сентября – в День рождения Челябинска, с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (отъезд от здания мэрии, пл. Революции, 2)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00 Челябинск – Встреча для школьников «Челябинск в разных измерениях» с поэтом Зинаидой Дувановой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 13:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 14:00 Челябинск – Первый профориентационный фестиваль для школьников «На страже здоровья» в рамках Всероссийской профориентационной акции «Твой шаг в медицинское будущее» (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64)

  • 15:30 Челябинск – Мастер-класс «Зайчики-побегайчики» совместно со студенческим педагогическим отрядом «Пульс» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 17:00 Челябинск – Встреча в семейном клубе «Муми-Дом»: знакомство с творчеством Бориса Заходера к 105-летию со дня рождения писателя (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

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