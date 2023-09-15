15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2023, пятница
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09:30 Челябинск – Поздравление женщин, родивших детей 13 сентября – в День рождения Челябинска, с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (отъезд от здания мэрии, пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Встреча для школьников «Челябинск в разных измерениях» с поэтом Зинаидой Дувановой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Первый профориентационный фестиваль для школьников «На страже здоровья» в рамках Всероссийской профориентационной акции «Твой шаг в медицинское будущее» (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64)
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15:30 Челябинск – Мастер-класс «Зайчики-побегайчики» совместно со студенческим педагогическим отрядом «Пульс» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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17:00 Челябинск – Встреча в семейном клубе «Муми-Дом»: знакомство с творчеством Бориса Заходера к 105-летию со дня рождения писателя (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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