Антициклон принес на Урал бабье лето

Ближайшая декада на Урале обещает быть теплой и сухой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уральский федеральный округ в ближайшие дни будет находиться в очаге тепла. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дневные температуры ожидаются на 4-7 градусов выше нормы.

При этом по ночам возможны заморозки, что характерно для осенних антициклонов.

Челябинск, Софья Артемьева

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