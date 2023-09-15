Под Челябинском в ДТП погиб подросток-велосипедист

Иномарка насмерть сбила 15-летнего велосипедиста на обочине в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 14 сентября, около 19:30 на 7 километре автодороги «Челябинск-Харлуши» в Сосновком районе.

60-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Спортаж», по предварительным данным, при перестроении вправо выехал на полосу торможения и разгона, где сбил 15-летнего велосипедиста, ехавшего во встречном направлении по краю проезжей части.

От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

В настоящее время Госавтоинспекцией проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Ход проверки поставлен на контроль прокуратурой района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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