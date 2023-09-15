Пассажирам пришлось толкать троллейбус, заглохший в центре Челябинска

Пассажиры помогли завестись троллейбусу, вставшему в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром пятницы, 15 сентября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в Челябинске. ЧП зафиксировала камера уличного наблюдения.

Троллейбус остановился посреди перекрестка после того, как потерял связь с контактной сетью из-за слетевших штанг. По инерции машина проехала чуть вперед, и водитель попросил пассажиров помочь ей вернуться чуть назад, чтобы можно было вновь подцепить «рога» к электропроводам.

Из салона вышли около десятка мужчин и помогли троллейбусу вернуться в строй. Буквально через минуту электротранспорт отправился дальше по своему маршруту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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