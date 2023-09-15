Смог не отпускает Челябинск

В Челябинске вновь зафиксировали превышение предельной концентрации опасных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышенное содержание вредных веществ в атмосферном воздухе зафиксировано в Металлургическом и Калининском районах областного центра. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.

Так, сегодня, 15 сентября, пост Росгидромета, расположенный на улице Трудовой (Металлургический район), фиксирует превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,5 раза.

Станция Челябинской территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха на улице Механической второй день подряд отмечает превышение ПДК взвешенных частиц в 1,6 раза.

Напомним, с вечера 13 сентября в Челябинске и области действует режим НМУ первой степени опасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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