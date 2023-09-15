Южноуральские промышленники попали под очередные санкции США

В обновленные санкционные списки минфина США попали три холдинга, в состав которых входят предприятия из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг, 14 сентября, министерство финансов США опубликовало очередной список юридических и физических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с проведением специальной военной операции.

С фигурантами списка американские компании должны прекратить взаимодействие, начиная с 13 декабря текущего года. Кроме того, их активы могут быть заблокированы, а транзит продукции по территории, подконтрольной Соединенным Штатам, запрещен.

В числе холдингов, оказавшихся под санкциями, названы Русская медная компания (в Челябинской области действуют принадлежащие ей Томинский и Михеевский ГОКи), Объединенная металлургическая компания (в ее состав входит завод «Трубодеталь») и «Трансмашхолдинг» (в числе предприятий холдинга – Челябинский тракторный завод).

Напомним, ранее в санкционные списки минфина США были включены ММК, ЧМК, ГРЦ им. Макеева и АЗ «Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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