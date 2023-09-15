В Челябинске на три недели отменят один из троллейбусных маршрутов

В Челябинске временно не будет работать троллейбус №6.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», временно отменяется троллейбусный маршрут №6 «ЧТЗ – Первоозерный».

«С 18 сентября до 5 часов 9 октября не будет ходить троллейбус №6 из-за ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной», – уточнили представители оператора.

Горожанам на время действия ограничений предлагается воспользоваться автобусами №21с, №34, №55с. Или автобусом №2, трамваем №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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