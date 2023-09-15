Жительница Южного Урала отдала миллион рублей за мнимое наследство

Жительница Карталов лишилась почти миллиона рублей после разговора с незнакомцем о доставшемся ей по наследству счете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, очередной жертвой мошенников стала 56-летняя карталинка. Злоумышленники воспользовались финансовой неграмотностью женщины.

В дежурной части отдела полиции она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился менеджером брокерской компании. Он сообщил женщине, что ей по наследству достался брокерский счет, назвал якобы находящуюся там сумму и заявил о необходимости вывода этих средств. Также он рассказал о кредите в два с половиной миллиона рублей, который необходимо «перекрыть».

Не разбираясь в брокерских делах, карталинка поверила звонившему, и по его указаниям перевела около одного миллиона рублей. Как убеждал мужчина, после перекрытия беспроцентного займа, внесенные деньги должны были вернуться на счет женщины, однако этого не произошло.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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