В День города на свет появились 26 новых челябинцев

26 новых жителей будут праздновать день рождения вместе с Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 13 сентября, когда южноуральская столица отмечала свое 287-летие, челябинки родили 26 малышей – 17 девочек и 9 мальчиков. Пять семей областного центра стали многодетными.

Самым крупным малышом стала девочка – ее вес 4 килограмма 680 граммов, рост – 57 сантиметров. У одной из мам маленькая дочь стала четвертым ребенком: в семье уже есть 2 девочки и мальчик. А самой молодой маме – 20 лет, она родила сына.

Челябинск, Виктор Елисеев

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