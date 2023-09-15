В выходные в центре Челябинска ограничат движение транспорта

По улице Энтузиастов в Челябинске в ближайшие выходные проехать будет сложнее обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

До 22 часов 17 сентября ограничено движение транспорта по улице Энтузиастов в районе дома №6 (по крайней правой полосе при движении к улице Сони Кривой).

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»