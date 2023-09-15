В выходные в центре Челябинска ограничат движение транспорта

По улице Энтузиастов в Челябинске в ближайшие выходные проехать будет сложнее обычного.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.
До 22 часов 17 сентября ограничено движение транспорта по улице Энтузиастов в районе дома №6 (по крайней правой полосе при движении к улице Сони Кривой).
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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