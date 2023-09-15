Экс-замглавы минстроя Челябинской области скостили срок

Бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Южного Урала смягчили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 сентября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина.

Напомним, чиновника задержали 3 июня 2021 года. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года он получил от представителя коммерческой организации 1 миллион 184 тысячи рублей. За это чиновник содействовал положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

В марте текущего года суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к 13 годам колонии строгого режима, со штрафом в 47 миллионов рублей. Кроме того, в течение 10 лет после отбытия срока ему запретили занимать должности на государственной службе.

Это решение обжаловала защита бывшего замминистра, настаивая на оправдательном приговоре.

Однако апелляционная инстанция лишь признала в качестве смягчающего наказание обстоятельства состояние здоровья экс-чиновника. В итоге срок заключения и запрета на госслужбу Белавкину снизили на год – до 12 и 9 лет соответственно. А размер штрафа – до 41,1 миллиона рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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