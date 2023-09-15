В Челябинске меняют маршруты еще трех троллейбусов

Три троллейбусных маршрута изменят на месяц в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», движение троллейбусов будет изменено с 16 сентября до 5 утра 16 октября.

«Модернизируем контактную сеть на улицах Воровского, Блюхера и ремонтируем трамвайные пути на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского», – рассказали в операторе о причинах изменений.

На время действия ограничений троллейбусы маршрута №12 направят от улицы Молдавской через Комсомольский проспект до ДК Строителей и обратно.

Троллейбус №16 в течение месяца будет следовать по маршруту: ЖБИ – проспект Ленина – Парк Гагарина / Вокзал.

Троллейбусный маршрут №5 на время ремонта отменяется.

Челябинцам в течение месяца ограничений рекомендуют пользоваться автобусами: 14, 51, 90с, КМ (с 16 сентября будет следовать до АМЗ с 05:40 до 22:20, каждые 20 минут).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»