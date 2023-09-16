16-18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Образовательно-развлекательная игра «День Цифры» (информационные технологии) для школьников 10-14 лет (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, сквер «Алое поле», актовый зал)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Представление сборника современной военной поэзии «Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 годов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, отдел краеведения)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия всероссийского Дня бега «Кросс Нации» (лесопарковая зона за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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13:00 Челябинск – Полуфиналы Кубка России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс для детей по плетению браслетов из бисера (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, центральная аллея парка, в случае плохой погоды – Дом «Аквариум»)
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13:00 Челябинск – Встреча клуба вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, зал для мастер-классов)
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13:00 Челябинск – Экскурсия, посвященная купеческому быту 19 века, и «Швейный клуб» под руководством Анны Шелеповой (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 Челябинск – Лекционно-практическое занятие от Центра сопровождения семьи ЧелГУ для детей и взрослых «Один в поле не воин», посвященное родительской поддержке ребенка, которого травят в школе или в сети (Центральная детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
17.09.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Ежегодный праздник для профессионалов и любителей езды верхом: конноспортивный клуб «Буян» приглашает жителей и гостей города поддержать участников чемпионата по конному спорту (учебный стадион МЧС, ул. Троицкая, 1-Г, въезд с улицы Рылеева между домами 16-Б и 16-А/2)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча «Здравствуй, осень»: мастер-классы, обмен опытом клубов «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Мастер-класс «Мои забавные зверята» по рисованию акварелью (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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13:00 Челябинск – Лекции по биологии Ольги Созоновой, члена научно-просветительской организации SciLab (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Празднование 27-летия альпаки Дуси (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Встреча клуба «Кысь и книжицы»: обсуждаем книгу А. Иванова «Географ глобус пропил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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14:00 Челябинск – Встреча в книжном клубе «Давайте поговорим о…» (хоббитах) (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе сатиры и юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Познавательно-игровая программа «День Гнома» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Встреча «Песни с дальних берегов» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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