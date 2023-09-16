16-18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Лекционно-практическое занятие от Центра сопровождения семьи ЧелГУ для детей и взрослых «Один в поле не воин», посвященное родительской поддержке ребенка, которого травят в школе или в сети (Центральная детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)