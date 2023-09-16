Челябинск накрыла химическая дымка

Челябинцы пожаловались на удушающий запах и смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сизая дымка с ярко выраженным химическим запахом окутала областной центр утром. Об этом горожане рассказывают в социальных сетях.

По словам южноуральцев, смог можно наблюдать практически во всех районах города. Осложнил ситуацию наблюдавшийся в городе утром туман.

Данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области отчасти подтверждает опасения горожан. На двух постах территориальной системы наблюдения зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ: на улице Агаповской в Металлургическом районе в 2,1 раза превышено содержание сероводорода в воздухе, на Южном бульваре (Ленинский район) зафиксировано 1,6 ПДК диоксида азота.

Напомним, с 13 сентября в Челябинске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (ветер неустойчивого направления со скоростью 1-6 метров в секунду). По прогнозам синоптиков, такая ситуация сохранится, как минимум, до вечера понедельника, 18 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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