«Трактор» оставил за собой первое уральское дерби сезона

Челябинский «Трактор» обыграл дома «Автомобилист» из Екатеринбурга – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на первой минуте встречи Максим Шабанов вывел хозяев вперед, замкнув розыгрыш Ильи Карпухина и Владимира Ткачева. При этом счете команды и ушли на перерыв.

Во втором периоде «черно-белые» огорчили гостей второй раз: на 36-й минуте матча Антон Бурдасов с подачи Сергея Калинина делает счет 2:0.

На 47-й минуте Владимир Кузнецов сокращает отставание екатеринбуржцев. Но на большее гостей не хватает.

Итог – 2:1 в пользу «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»