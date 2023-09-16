«Трактор» оставил за собой первое уральское дерби сезона

Челябинский «Трактор» обыграл дома «Автомобилист» из Екатеринбурга – 2:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на первой минуте встречи Максим Шабанов вывел хозяев вперед, замкнув розыгрыш Ильи Карпухина и Владимира Ткачева. При этом счете команды и ушли на перерыв.
Во втором периоде «черно-белые» огорчили гостей второй раз: на 36-й минуте матча Антон Бурдасов с подачи Сергея Калинина делает счет 2:0.
На 47-й минуте Владимир Кузнецов сокращает отставание екатеринбуржцев. Но на большее гостей не хватает.
Итог – 2:1 в пользу «Трактора».
Челябинск, Виктор Елисеев
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