Магнитогорский «Металлург» прервал пятиматчевую серию побед

«Металлург» в «Магнитогорске» уступил тольяттинской «Ладе» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли хозяева, реализовав численное преимущество: на 4-й минуте Люк Джонсон поставил голевую точку в розыгрыше Робина Пресса и Жан-Себастьена Ди. Но на 15-й минуте Глеб Булычев сравнивает счет – 1:1.

Причины волноваться появились у болельщиков магнитогорского клуба после того, как на 35-й минуте встречи Трой Джозефс вывел «Ладу» вперед – 2:1.

Увы, магнитогорцы так и не смогли восстановить равновесие. В конце матча голкипер «Магнитки» покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку, и этим воспользовались гости: на 58-й минуте встречи Остап Сафин устанавливает окончательный счет – 3:1 в пользу «Лады».

«Металлург» прерывает пятиматчевую победную серию, но сохраняет пока лидерство в регулярном чемпионате. Впрочем, нижегородское «Торпедо» отстает от южноуральцев всего на одно очко, имея два матча в запасе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»