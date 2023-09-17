Челябинцы останутся без ТВ и радио

В Челябинске на несколько часов отключат теле- и радиовещание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в начале следующей недели в городе будет отсутствовать телерадиовещание.

«В понедельник, 18 сентября, с 10:00 до 19:00 будут проводиться плановые профилактические работы, сообщили в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре», – уточнили представители городских властей.

На перерыв уйдут трансляции каналов двух мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с Челябинской телебашни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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