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Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:08 мск

Новости Челябинск

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Челябинцы останутся без ТВ и радио

В Челябинске на несколько часов отключат теле- и радиовещание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в начале следующей недели в городе будет отсутствовать телерадиовещание.

«В понедельник, 18 сентября, с 10:00 до 19:00 будут проводиться плановые профилактические работы, сообщили в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре», – уточнили представители городских властей.

На перерыв уйдут трансляции каналов двух мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с Челябинской телебашни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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