Почти дюжина детей погибли в ДТП на южноуральских трассах

В Челябинской области с начала года пострадали в автомобильных авариях больше 360 детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 8 месяцев текущего года на территории Южного Урала зарегистрировано 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибло и 361 получили травмы.

Чтобы напомнить детям и их родителям правила дорожного движения, с 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция совместно с министерством образования и науки региона проведет «Неделю безопасности».

В рамках акции пройдут просветительские мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, где напомнят о безопасном маршруте движения «дом-школа-дом», необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле, а также об обязательном использовании световозвращающих элементов в экипировке школьников в темное время суток.

Вблизи образовательных организаций утром и днем пройдут профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов Юных инспекторов движения.

Во всех образовательных организациях 20 сентября 2023 года пройдет «Единый день БДД».

В период с 19 сентября по 15 октября 2023 года учащиеся 1-9 классов примут участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах на образовательной платформе «Учи.ру».

Челябинск, Виктор Елисеев

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