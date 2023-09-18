В Челябинской области зафиксировали острую нехватку кадров

На Южном Урале – острая нехватка кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Челябинской области возглавили дворники (на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме, что говорит об острой нехватке кадров), а также администраторы магазинов (0,7 резюме на вакансию). Таковы данные hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Немногим лучше ситуация с автомойщиками и поварами, где на одну вакансию приходится по 0,8 резюме. Также в топ самых дефицитных вошли уборщик и врач (по 0,9 резюме на вакансию), токарь, разнорабочий и автослесарь (по 1,0 резюме на вакансию), сварщик и слесарь (по 1,1) и другие.

В целом на одну активную вакансию в Челябинской области приходится 2,6 резюме, то есть, в регионе сохраняется кадровый голод. Для сравнения: год назад, в августе 2022 года, на одну вакансию приходилось 3,9 резюме. В целом по России на одну вакансию приходится 3,4 резюме (год назад – 5,0).

Напомним, уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5,0-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. И чем ниже значение индекса, тем серьезнее кадровый голод.

«Соотношение вакансий и резюме в регионе отражает крайне тревожный для работодателей тренд – спрос на сотрудников увеличивается, в то время как количество соискателей уменьшается. Особенно сложная ситуация – в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях. Ключевая причина кадрового голода связана с демографическими процессами и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. Основа проблемы – низкая рождаемость в 90-х и нулевых годах. Сегодня мы наблюдаем интенсивное снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет, доля которого примерно вдвое ниже, чем в других возрастных группах», – отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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