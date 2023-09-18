Свердловчанка двое суток плутала в южноуральской тайге

Жительница Свердловской области за два дня от испуга прошла территории двух национальных парков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, группа жителей Свердловской области, встав лагерем у подножия горы Большой Иремель, посещали достопримечательности природного парка «Иремель».

Во время очередного восхождения, при спуске с вершины Малого Иремеля, одна из туристок захотела побыть одна и ушла в лес, как показалось ее товарищам, в правильном направлении, в сторону лагеря.

Однако ни через час, ни позже женщина в лагерь не вернулась. К поискам пропавшей туристки были привлечены спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС, которые обследовали скальные участки всю ночь.

Уже на следующее утро к поиску присоединились сотрудники всех парков «Зигальга», «Иремель», «Таганай», представители экстренных служб, спасатели из Башкирии. Но даже обследование с воздуха с применением вертолета результата не приносило.

Спустя два дня, поздним вечером 16 сентября, пропавшую обнаружила группа судей, готовящих трассу к предстоящим соревнованиям, на курумнике у хребта Ягодный на территории другого национального парка.

После двух холодных ночавок женщина жива, здорова и, к счастью, избежала встречи с дикими животными.

Как оказалось, женщина все время продолжала идти, не обращая внимание на незнакомую местность. Она прошла сложнейшие спуски с Малого Иремеля, перешла вброд затопленный после обильных дождей Каменный мост и ушла в тайгу национального парка «Зигальга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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