Уголовное дело в отношении вице-мэра Челябинска по градостроительству направили в суд

Замглавы Челябинска предстанет перед судом за превышение полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского.

Напомним, 71-летнего экс-чиновника задержали в середине апреля этого года по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года занимавший тогда пост вице-мэра Слободской, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе города, принадлежащим собственникам домов по улице Омская, 63 «Б», и Сулимова, 51 «А», утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51 «Б», нарушив права и законные интересы граждан.

Незаконные действия чиновника позволили при отсутствии законных оснований построить на участке стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей десятиэтажку.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Дело в отношении директора организации-застройщика, обвиняемого в мошенничестве, в настоящее время рассматривается судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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