В России могут подорожать бургеры

В России с октября могут подорожать бургеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сэндвичи вроде гамбургеров, чизбургеров и пр. не имеют своего кода в ОКПД2 и чаще всего относятся к хлебобулочным изделиям недлительного хранения. А эта группа входит в правительственный перечень №908, товары из которого облагаются НДС по льготной ставке – 10% вместо стандартных 20%.

«С 1 октября у этих блюд появится свой код – 10.85.19.110 «Кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия», – пишет FMCG Report со ссылкой на разъяснения налоговой службы. – Код будет входить в группировку ОКПД2 10.85.19 – «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)". В перечень льготный №908 она не включена.

Пока неизвестно, вырастут ли цены на бургеры в торговых сетях и общепите. Но сообщается, что в текущем году аудитория ресторанов быстрого питания, в которых бургеры являются одним из основных блюд, в этом году выросла на 15% – 35%. По мнению экспертов, увеличение аудитории фастфуда оставляет место для дополнительной наценки.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»