Южноуральские металлурги наращивают производство

ЦБ зафиксировал рос производства в металлургии Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, в 2023 году металлургические предприятия Урала увеличили выпуск продукции за счет растущего внутреннего спроса на холоднокатаный прокат и прокат с оцинкованным и полимерным покрытием. Об этом сообщается в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Так, на Южном Урале за семь месяцев 2023 года металлургическое производство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 12%. Кроме того, в Магнитогорске реализуется проект по созданию производства кованых валков для станов холодной и горячей прокатки, пользующихся спросом у металлургов как в Челябинской области, так и за ее пределами. Также завершаются работы по строительству цинкового электролизного завода в Верхнем Уфалее. Начало пуско-наладочных работ намечено на первое полугодие 2024 года.

Растет и объем кредитования отрасли. С начала этого года южноуральским металлургическим компаниям выданы кредиты на сумму более 70 миллиардов рублей. Общая величина их обязательств перед кредитными организациями на 1 августа достигла 279 миллиардов рублей. Рост общей задолженности составил 16% в годовом выражении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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