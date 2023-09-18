В центре Челябинска закроют движение на оживленном перекрестке

Движение на перекрестке в центре Челябинска на полторы недели ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 18 сентября до 23 часов 28 сентября вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта.

Водителей просят быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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