В Челябинске медучреждения начали закрывать на карантин

Карантин введен в челябинской ГКБ №8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об ограничительных мероприятиях в терапевтическом отделении городской клинической больнице №8, южноуральцы сообщили в социальных сетях.

По словам челябинцев, по решению руководства больницы существенно ограничен доступ в учреждение для родных госпитализированных горожан, а родственников, ухаживавших раньше за лежачими пациентами, к ним больше не пускают. Как рассказали южноуральцы, введение ограничений в беседах с ними медики объяснили ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В самом учреждении эту информацию не подтвердили. «В связи с сезонностью и распространением ОРВИ одна из палат терапевтического отделения городской клинической больницы №8 закрыта на карантин. Другие отделения медучреждения продолжают работать в штатном режиме. Что касается пропуска родственников к тяжелобольным, лежачим пациентам, данный вопрос решается заведующим отделением в индивидуальном порядке», – заявили в пресс-службе больницы.

Отметим, что с конца августа текущего года в Челябинской области, действительно, отмечается рост заболеваемости COVID-19. Так, по данным портала «Стопкоронавирус», если до конца августа в регионе регистрировалось чуть больше 50 новых случаев коронавирусной инфекции в неделю, то с 28 августа по 3 сентября было зафиксировано 103 случая, а с 4 по 10 сентября – уже 144 (более поздних данных пока нет). Общее число заболевших с начала пандемии превышает 413,7 тысячи человек.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают ухудшение ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Не стал исключением и Южный Урал. Например, на минувшей неделе на карантин по ОРВИ ушли все образовательные организации Снежинска (он продлится до 20 сентября).

Челябинск, Виктор Елисеев

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