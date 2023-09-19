19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2023, вторник
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12:00 Челябинск – Онлайн-брифинг, посвященный всероссийскому Детскому экологическому форуму с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, председателямкомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина и директора фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяны Ковалевой (пресс-центр ТАСС)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Народ и войны. Неспокойные времена в картинах уральских художников» (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Дизайн-сессия по искусственному интеллекту, организованная правительством региона и экспертами лаборатории искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк», с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция создателей челябинской полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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17:00 Челябинск – Встреча «Young adult как современное направление в литературе. Современные авторы и их книги» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:30 Челябинск – Спектакли Челябинского театра современного танца «Антиципация» и «Наружное вИдение» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
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19:00 Челябинск – Праздничный концерт в честь двухлетия Детской филармонии: детско-юношеский симфонический оркестр, ансамбль аккордеонистов, студия эстрадного вокала, концертный хор и эстрадно-джазовый оркестр, Даниил Бессонов (скрипка, Москва) и Владимир Пецкус (саксофон, Москва) (Детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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