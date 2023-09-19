19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Онлайн-брифинг, посвященный всероссийскому Детскому экологическому форуму с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, председателямкомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина и директора фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяны Ковалевой (пресс-центр ТАСС)