Ближайшие ночи на Южном Урале будут морозными

В ближайшие ночи на Южном Урале ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью и утром 20-21 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 20 сентября – до минус 1 градуса, 21 сентября – до минус 2 градусов.

Днем воздух будет прогреваться до +21 градуса.

Челябинск, Софья Артемьева

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