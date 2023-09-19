Ближайшие ночи на Южном Урале будут морозными

В ближайшие ночи на Южном Урале ожидаются заморозки.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью и утром 20-21 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 20 сентября – до минус 1 градуса, 21 сентября – до минус 2 градусов.
Днем воздух будет прогреваться до +21 градуса.
Челябинск, Софья Артемьева
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