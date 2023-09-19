Заболеваемость ковидом на Южном Урале за неделю выросла на четверть

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале за неделю выросла более чем на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 12 по 19 сентября диагноз COVID-19 получили 226 человек, на предыдущей неделе было зафиксировано 180 случаев.

Всего с начала пандемии на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 175 случаев коронавирусной инфекции, показатель инфицированности составляет 12 тысяч 145 на каждые 100 тысяч населения.

Челябинск, Софья Артемьева

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