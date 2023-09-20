20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2023, среда
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10:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная «Играм храбрых» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – День рождения альпаки Дуси (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, встреча около центральной клумбы)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Паучок на паутине» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Концерт-беседа «Сквозь века и эпохи. Музыкальная машина времени» в рамках фестиваля «Путь к свету» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, третий корпус)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества Михаила Танича «Мы выбираем, нас выбирают» с участием самодеятельных и профессиональных артистов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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