Южный Урал попал в число аутсайдеров по приверженности населения к здоровому образу жизни

Челябинская область оказалась в числе аутсайдеров по приверженности населения к здоровому образу жизни. Исследование проводило РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта РФ, составила 52,9%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее.

При этом, отмечают авторы рейтинга, ситуация с алкоголем в лучшую сторону не изменилась (для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Рейтинг использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона). Потребление горячительного по итогам 2022 года в среднем по России составило 7,6 литра, что на 0,2 литра выше, чем годом ранее, и откатился к значению 2017 года. В 2018-2021 гг. этот показатель составлял 7,3-7,4 литра. Отмечается, что сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 18 субъектах РФ.

Еще одна проблема – курение. Здесь отмечено улучшение: в 2022 году постоянными курильщиками оказались 16,4% россиян, еще 2,8% курили периодически. Годом ранее потребителями табака были 20,3%.

Все это учитывалось при составлении рейтинга.

В Челябинской области ситуация с приверженностью здоровому образу жизни по сравнению с 2021 годом несколько улучшилась – рейтинговый балл вырос с 43,7 до 47,2. Но похвастаться региону нечем: с таким показателем Южный Урал занимает лишь 73 строчку в общероссийском рейтинге. В УрФО хуже дела обстоят только в Ямало-Ненецком автономном округе, снизившем показатель с 48,5 до 45,2 и занявшем 77 место.

Челябинск, Софья Артемьева

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