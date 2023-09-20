Один из участков трассы М5 «Урал» на несколько часов полностью закроют для движения

В четверг, 21 сентября, один из участков трассы М5 «Урал» на 5 часов полностью закроют для движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением буровзрывных работ на реконструируемом отрезке автомобильной дороги М5 «Урал» Москва – Уфа – Челябинск 21 сентября 2023 года с 09 до 14 часов по местному времени будет ограничено движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.

Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда через Ашу – Миньяр – Сим. Большегрузам и автобусам придется ждать снятия ограничения.

Челябинск, Павел Зварзин

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