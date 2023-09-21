21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2023, четверг
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10:00 – 18:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенины – осени именины» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Справочная и консультационная помощь «Оформи зачетно!» в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – VI Городской фестиваль творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Творческая мастерская «Чудесные поделки из бумаги» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Игровая программа «Путешествие юных туристов» ко Всемирному дню туризма (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому литературному форуму #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарке (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Народный певец Дагестана» к 100-летию Р. Гамзатова (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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18:30 Челябинск – Открытие VII Международного фестиваля духовной музыки (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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