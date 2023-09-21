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Четверг, 21 сентября 2023, 04:33 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2023, четверг

  • 10:00 – 18:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенины – осени именины» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

  • 14:00 – 16:00 Челябинск – Справочная и консультационная помощь «Оформи зачетно!» в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 15:00 Челябинск – VI Городской фестиваль творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)

  • 15:00 Челябинск – Творческая мастерская «Чудесные поделки из бумаги» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

  • 15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Игровая программа «Путешествие юных туристов» ко Всемирному дню туризма (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому литературному форуму #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарке (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

  • 17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Народный певец Дагестана» к 100-летию Р. Гамзатова (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

  • 18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, молодежный отдел)

  • 18:30 Челябинск – Открытие VII Международного фестиваля духовной музыки (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

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