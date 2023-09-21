В Челябинске 6-летняя девочка, управляя автомобилем, едва не сбила велосипедистку

В Челябинске 6-летняя девочка за рулем иномарки едва не сбила велосипедистку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у детского сада №379 на улице Солнечной. Водитель автомобиля посадил ребенка к себе на колени и позволил рулить.

«Водитель передал управление малолетней дочери. Совершая разворот в течении минут пяти, они чуть не сбили велосипедистку! Я подошла к водителю и потребовала убрать ребенка и освободить проезд, но услышала только нецензурную брань!», – цитирует telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» одну из очевидцев.

Женщина сняла часть происходящего на телефон: в ролике видно, что на переднем пассажирском сидении на коленях у женщины сидит еще один малыш – лет двух – трех. При этом ни юная шоферка, ни малыш не пристегнуты.

На возмущение прохожих отце семейства не обратил ни малейшего внимания, он снова завел автомобиль, и девочка продолжила рулить.

Очевидцы передали видео, запечатлевшее кроме ситуации в салоне, еще и номер автомобиля, в ГИБДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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