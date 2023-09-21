Сотрудник челябинского ГУ Госстроя стал фигурантом дела о взятке

Заместитель начальника отдела главного управления Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков стал фигурантом уголовного дела. К нему на рабочее место наведались сотрудники ФСБ и препроводили в служебный автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователей СК РФ заинтересовала история возведения одного из объектов на территории Цинкового завода (тогда Госстройнадзор был одной из структур Минстроя).

Строительная компания из Свердловской области, выполнявшая работы в качестве субподрядчика, платила деньги сотруднику ведомства за подписание акта приемки выполненных работ, несмотря на выявленные нарушения, пишет 74.ru.

Официальных комментариев по ситуации пока не последовало.

Напомним, в июне 2021 году по делу о взятке задержали первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. В марте текущего года суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, со штрафом в 47 миллионов рублей. Защита бывшего замминистра обжаловала вердикт, настаивая на оправдательном приговоре.

Однако апелляционная инстанция лишь признала в качестве смягчающего наказание обстоятельства состояние здоровья экс-чиновника. В итоге срок заключения снизили на год – до 12 лет, а размер штрафа – до 41,1 миллиона рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»