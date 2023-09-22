22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

22.09.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Акция «Пополни историю», приуроченная к 102-му дню рождения государственного архива Челябинской области (государственный архив Челябинской области, Свердловский проспект, 30а)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Игра-бродилка «Литературные раскопки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:45 Челябинск – Встреча ветерана специальной военной операции, делегата первого форума ветеранов СВО от Челябинской области Сергея Бормотова с учащимися седьмых классов школы №68 имени Героя России Е.Н. Родионова (школа №68, ул. Вагнера, 70а, каб. №201)
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12:00 Челябинск – Мероприятия по случаю 102-го дня рождения государственного архива Челябинской области: выставка документов из личного фонда Надежды Дида, выступления творческих коллективов Челябинска (государственный архив Челябинской области, Свердловский проспект, 30а)
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12:00 Челябинск – Открытие всероссийского литературного форума #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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13:30 Челябинск – Закладка дубовой аллеи в честь 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса (государственный архив Челябинской области, Свердловский проспект, 30а)
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14:00 Челябинск – Отчетно-выборное собрание региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей конкурса рисунков «Безопасность на воде» с участием министрм общественной безопасности Челябинской области Светланы Костиной (ГУ МЧС по Челябинской области, ул. Пушкина, 68, зал пожарно-технической выставки)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Проспект просвещения»: выставка «Все науки хороши», квиз «Эврика!», библиокинозал «Обо всем на свете» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Сентябрьская встреча «Осенняя фантазия»: презентация «Осенние страницы», игровая программа «Не скучная осень» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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18:00 Челябинск – Арт-квартирник «Краски осени»: гитарник, домашний концерт и мастер-класс на разные темы (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:30 Челябинск – ХК «Трактор» (генеральный директор клуба Иван Савин) и Федерация хоккея России проведут для родителей воспитанников хоккейных школ конференцию, где презентуют новую концепцию развития детского хоккея в городе (кинотеатр «Киномакс-Урал», ул. Воровского, 6)
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19:00 Челябинск – Открытие 87-го музыкального сезона Челябинской государственной филармонии: концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова и Дмитрия Маслеева (фортепиано, Москва) (концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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