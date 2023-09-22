22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – ХК «Трактор» (генеральный директор клуба Иван Савин) и Федерация хоккея России проведут для родителей воспитанников хоккейных школ конференцию, где презентуют новую концепцию развития детского хоккея в городе (кинотеатр «Киномакс-Урал», ул. Воровского, 6)