23 – 25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

23.09.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Турнир на кубок главы города (конноспортивный клуб «Рейд», ул. Конноспортивная, 21)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс швейного клуба «Украшение в прическу» под руководством дизайнера и конструктора одежды, мастера исторического костюма Анны Шелеповой (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, отдел научно-популярной литературы)
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15:00 Челябинск – Уютный исторический клуб: встреча «Сталинский ампир: блеск и противоречия советской империи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
24.09.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Турнир на кубок главы города (конноспортивный клуб «Рейд», ул. Конноспортивная, 21)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенины – осени именины» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Лекторий, посвященный святому праведному Симеону Верхотурскому (начало по окончании Божественной литургии) (музей истории православия на Южном Урале, Святосимеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32, цокольный этаж)
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11:00 Челябинск – Клуб «Берегиня»: встреча «Вязания крючком: приемы техники, характерные для разных народов» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «По морям, по волнам» к Всемирному дню моря (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Встреча с заведующей хирургическим отделением челябинской ветеринарной станции Полиной Сидорчук (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Клуб бардовской песни «Ретро»: концерт «Ранняя всходит заря» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в Воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Творческий вечер «Струны жизни моей» Сергея Пана (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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16:00 Челябинск – Литературный вечер с Кириллом Шишовым (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
25.09.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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