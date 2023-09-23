На Южном Урале в 2 раза выросло число страдающих ожирением

Число южноуральцев, страдающих ожирением, за 2,5 года выросло в 2 раза. Статистику опубликовала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема актуальна для всей России. Согласно аналитическому отчету, опубликованному Высшей школой экономики, в 1993 году ожирением страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2021 году – 30,1% мужчин и 36,7% женщин.

По данным южноуральского минздрава, в 2020 году ожирение было выявлено у 7,2% жителей региона, в 2021 – 10,2%, в 2022 – 12,2%, за 8 месяцев текущего года –15,6%.

Неблагоприятная ситуация складывается по детям и подросткам: избыточное отложение жира зафиксировано у 13% обследованных в возрасте до 18 лет.

Считается, что ожирение связано с нарушением режима питания и низкой физической активностью. Однако проблема не в том, что люди просто много едят и мало двигаются. Последние исследования показали, что у 95% страдающих лишним весом преобладают психологические факторы ожирения: постоянный стресс, скрытая депрессия, хроническая усталость, которые люди пытаются нивелировать с помощью еды.

Свою лепту вносит и пищевая промышленность: ряд ингредиентов, удешевляющих производство, плохо перерабатываются организмом и тоже веду к ожирению.

Челябинск, Софья Артемьева

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