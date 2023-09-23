В Челябинске рабочий погиб, рухнув с большой высоты

В Челябинске на одной из строек погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 22 сентября во время капитального ремонта дома №38б на улице Чичерина. Подъемный кран поднял мужчину на большую высоту в своеобразной металлической корзине, конструкция сорвалась и вместе с рабочим рухнула на землю.

Регоператор капремонта заявил, что подрядчик грубо нарушены технику безопасности и требования охраны труда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Челябинск, Софья Артемьева

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