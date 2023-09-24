И вот опять: в Челябинске объявились дорожные рэкетиры

В Челябинске снова объявились дорожные вымогатели. Об этом сообщают водители большегрузов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из дальнобойщиков рассказал, что на парковке возле ЧТЗ к нему подошел мужчина в спортивном костюме и потребовал деньги за проезд по городу. Что любопытно, «контролер» представился Олегом ЧТЗовским, удивился, как мужчина сумел бесплатно «проскочить» через Челябинск : «У нас по городу пять бригад работает» и даже выдал водителю «квитанцию» – клочок бумаги, на котором написал номер автомобиля и сумму «взноса». И в завершение порекомендовал начальству дальнобойщика поинтересоваться у «смотрящих за городом» кто он такой.

Отметим, мошенник не прятался: водитель снимал происходящее на телефон, но «контролера» это не смутило.

Сейчас его ищет полиция – «клиент» оказался им знаком.

Отметим, что проблема дорожного рэкета была актуальна для Южного Урала в 90-ые годы ХХ и в начале XXI века. К 2009 году дело дошло до того, что регион прозвали «черной дырой», а компании-перевозчики стали отказываться доставлять грузы в Челябинск. В полиции заявляли, что работают «достаточно серьезно», но справиться с проблемой не могли.

В 2011 году в ситуацию пришлось вмешаться Генпрокуратуре: дальнобойщики завили, что южноуральские правоохранители игнорируют их обращения.

С 2013 года о дорожных рэкетирах слышно не было.

Челябинск, Павел Зварзин

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